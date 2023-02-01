Политолог объяснил возможность второго срока губернаторства Беглова текущей геополитической ситуацией

Андрей Соколов.  
01.02.2023 18:21
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург


Губернатор Петербурга Александр Беглов, несмотря на отсутствие авторитета у горожан, намерен остаться на второй срок. Об этом заявил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви.

Он предположил, что, не имея поддержки в федеральном центре, Беглов вряд ли бы строил планы еще на один срок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, несмотря на отсутствие авторитета у горожан, намерен остаться на второй срок. Об этом...

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«Коней на переправе не меняют, а под переправой можно понимать текущее геополитическое положение. Беглов возможно, станет компромиссной фигурой, которая будет означать, что в тылах ничего не меняется. Большой критики в его адрес со стороны Москвы и Кремля не было. Вполне вероятно, эта кандидатура устраивает всех», — предположил собеседник издания «Петербург Ньюс».

По словам Леви, существует два типа предвыборных кампаний – глобальные, где есть реальное влияние граждан, и те, где кандидаты мало значат. В ситуации с Бегловым наиболее вероятен второй вариант, констатировал эксперт.

 «Я думаю, что с кандидатом Бегловым ситуация вторая – эти выборы не очень интересны, не очень зажигательны, не очень интригуют население. Поэтому в данном случае поддержка президента будет символизировать административную лояльность по отношению к Беглову», — объяснил собеседник.

При отсутствии сильного кандидата со стороны оппозиции будет использован имеющийся административный ресурс, чтобы убедить горожан, что стабильность – это хорошо, резюмировал Леви.

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