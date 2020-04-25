25.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Политолог объяснил, зачем Лукашенко парад 9 мая




Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается представить себя единственным наследником Великой Победы, не отменяя парад на 9 мая.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолтНавигатора».

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«Мне кажется, что в этой ситуации это позиция не очень правильная и не очень корректная. Вклад в Победу внесли все народы Советского Союза. Здесь нужно проявить какую-то солидарность. Я вижу, что Александр Лукашенко здесь хочет завоевать именно политические очки – предстать 9 мая единственным победителем во Второй Мировой войне, внесшим главный вклад в разгром фашизма. Но это неправильно, мне кажется», – сказал Болкунец.

Он считает, что белорусский народ понял бы и поддержал отмену парада.

«Здесь нужно думать не только о политических шагах, но и о безопасности граждан, которые придут. Нужно понимать, что это будут люди и пожилого возраста, которые будут подвергнуты риску заразиться.  Люди бы поняли, если бы парад был перенесен. И есть дата, на которую это можно сделать, – 3 июля. Мы надеемся, что к этому времени все прекратится», – сказал Болкунец.

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