Политолог: Одна голова КПРФ смотрит в сторону «Единой России»

24.09.2021 10:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов

КПРФ, несмотря на анонсируемые акции по итогам выборов в Госдуму, не будет протестовать слишком радикально.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Коммерсанту» заявил политолог Алексей Макаркин, давая оценку двойственной позиции российских коммунистов по итогам выбором в Госдуму.

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Так, в субботу КПРФ намерена провести общероссийскую акцию по защите голосов избирателей. При этом лидер партии призвал соратников «проявить в это суровое время максимум сдержанности».

Макаркин считает, что КПРФ — это кентавр, у которого две составляющие: «одна оппозиционная, а другая — про договоренности с властью».

Он напомнил, что зимой Зюганов вместе с остальными лидерами парламентских партий выступил против осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, но в ходе выборов «кентавр повернулся оппозиционной стороной».

Кроме того, эксперт обращает внимание, что сейчас решается вопрос о распределении комитетов в новой Госдуме, а потому руководство КПРФ будет вести себя аккуратно, чтобы сохранить свои позиции.

По его словам, разочаровавшимся избирателям, поддержавшим коммунистов из чувства протеста, все равно «некуда идти», поскольку КПРФ сейчас и так самая оппозиционная партия в парламенте, и у нее нет необходимости становиться более радикальной.