11.08.2021, Москва, Елена Острякова

Несмотря на то, что «Сбербанк» за 7 лет не открыл ни одного отделения в Крыму, его глава Герман Греф якобы оказал большое содействие интеграции полуострова в состав России.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я терпеть не могу Германа Оскаровича Грефа. Так уж получилось. Мы не стыкуемся вообще никак. Ценностно. Но столько, сколько он сделал для Крыма, для завода в Крым денег, в том числе и иностранных, мало, кто сделал. Почти никто. Это я вам, коллеги, ответственно хочу сказать. Потому, что знаю. И хватит его пинать. Я – не за Грефа. Я за справедливость. И за честность в оценках», – написал Евстафьев.

До сих пор у крупнейшего финансового учреждения РФ нет на полуострове своих отделений, что создает крымчнам немало проблем. При этом «Сбербанк» владеет фешенебельной гостиницей «Мрия» на южном берегу. Греф не включен в санкционные списки США.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым только после того, как это сделает «последний российский олигарх».