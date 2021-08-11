Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
11.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Финансы, Экономика
Просмотров:

Политолог оправдывает Грефа: «Да он для Крыма сделал едва не больше других»

Несмотря на то, что «Сбербанк» за 7 лет не открыл ни одного отделения в...

Несмотря на то, что «Сбербанк» за 7 лет не открыл ни одного отделения в Крыму, его глава Герман Греф якобы оказал большое содействие интеграции полуострова в состав России.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Я терпеть не могу Германа Оскаровича Грефа. Так уж получилось. Мы не стыкуемся вообще никак. Ценностно. Но столько, сколько он сделал для Крыма, для завода в Крым денег, в том числе и иностранных, мало, кто сделал. Почти никто. Это я вам, коллеги, ответственно хочу сказать. Потому, что знаю. И хватит его пинать. Я – не за Грефа. Я за справедливость. И за честность в оценках», – написал Евстафьев.

До сих пор у крупнейшего финансового учреждения РФ нет на полуострове своих отделений, что создает крымчнам немало проблем. При этом «Сбербанк» владеет фешенебельной гостиницей «Мрия» на южном берегу. Греф не включен в санкционные списки США.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым только после того, как это сделает «последний российский олигарх».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть