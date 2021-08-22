Политолог отметил нарастающий конфликт между ЦИК и Смольным

22.08.2021 15:33 (Мск), Санкт-Петербург, Андрей Романов

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова поделилась своим мнением о ситуации с выборами в Санкт-Петербурге. По словам главы ЦИК, городские власти оказывают неприкрытое давление на избирательные комиссии, она отметила и противодействие горизбиркома решениям ЦИК.

Свою оценку действиям Эллы Памфиловой дал бывший директор Центра социологии и региональной политики Сергей Ходос.

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По словам эксперта, заявление главы ЦИК, свидетельствует о том, что в Москве понимают: команда губернатора не в состоянии провести честные выборы. Ходос обратил внимание на слова Эллы Памфиловой о том, что именно Смольный является инициатором противоборства петербургского горизбиркома и ЦИК.

«Это политический нонсенс с учетом того, что Петербург второй крупный город страны. Что прячется за таким острым желанием пойти против ЦИК? Скорее всего попытка спрятать те или иные нарушения, которые команда губернатора уже допустила. Сейчас в городе только и говорят о фальсификациях и правовом беспределе. И каждое заявление Памфиловой только подчеркивает, что это правда, и виновата в этом не мифическая оппозиция, а команда губернатора», – заявил эксперт.

Ранее, комментируя ситуацию с выборами в Северной столице, Элла Памфилова напомнила, что предыдущая избирательная кампания 2019 года в Петербурге прошла с «запредельными нарушениями». После этого петербургскому горизбиркому было предложено самораспуститься.

Однако после смены руководства в ГИК, ситуация с выборами в Северной столице не улучшилась.