Политолог: Папашу Климента придётся выселить из Крыма

04.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Представитель украинского раскольников в Крыму Павел Кущ (Климент) осуществляет откровенно провокационную деятельность, однако до последнего времени российские правоохранители действовали, исходя из того, чтобы не давать лишнего повода для украинской русофобской пропаганды.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Александр Форманчук, комментируя поднявшийся в украинских СМИ шум по поводу задержаний Куща на выходных в Симферополе полицией.

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«Климент однозначно ведет себя в провокационном ключе, сознательно провоцирует власть российского Крыма. Да и не только.

Если вспомнить его активную деятельность по защите Сенцова и его публичные заявления, то есть целая цепь доказательств, которые говорят о том, что он сознательно провоцирует власти на жесткие действия, чтобы потом представить себя как гонимого, преследуемого и так далее.

Я сам видел его выступления на украинских каналах, где его заявления носили чисто провокационный характер, подстрекательский характер к ответным действиям властей.

Здесь все однозначно, но приходится не перегибать линию поведения силовых ведомств, чтобы не давать повода.

Но рано или поздно придется выселить его, потому что есть вещи, которые переходят за рамки допустимого», – заявил Форманчук.