01.06.2018, Москва, Владимир Гладков
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Политика, Россия, Украина

Политолог: Первостепенная задача – завалить режим Порошенко


В интересах России – завалить нынешний марионеточный режим Петра Порошенко. Союзниками в этом деле могут выступать как пророссийские силы, так и украинские самостийники, не приемлющие диктата США.

Об этом в интервью изданию «Украина.Ру» сказал российский публицист Егор Холмогоров.

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«Систематически всем ведомствам заниматься двумя вещами: первое – интеграция того, что уже не подчиняется Киеву, второе – дезинтеграция киевского режима, чтобы пришли люди самые разные. С одной стороны – более пророссийские, с другой стороны – даже какие-то странные персонажи вроде Савченко, которых объединяет одно – нынешний режим американских провокаторов они не приемлют и, соответственно готовы работать над его демонтажем», – заявил политолог.

По его мнению, после того, как режим Порошенко будет дестабилизирован, возможно будет услышать мнения людей, которые сейчас вынуждены молчать из-за репрессивных действий нынешней украинской власти.

«Вот после того, как этот режим рухнет, посмотрим, что дальше начнет происходить на Украине, потому что сейчас мы даже не слышим голоса людей, которые там живут, потому что они пребывают в страхе», – отметил Холмогоров.

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