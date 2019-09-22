22.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Политолог: Подписание формулы Штайнмайера сорвал Кучма

Семья Леонида Кучмы, заинтересованная играть роль посредников при переговорах между президентами России и Украины, специально сорвала подготовку к встрече в Нормандском формате, перед которой Киев должен был письменно зафиксировать готовность выполнять Минские соглашения по формуле Штайнмайера.

Такую версию в эфире канала PolitWera озвучил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многих не устраивает очень простой момент – Зеленский лично договорился  с Путиным, и оказалось что никакие посредники не нужны. Ни Медведчук  с Бойко и Рабиновичем, ни  Пинчук с Кучмой, ни Коломойский со своей линией  выхода.

Ему показывали, что нужны посредники, и опытные. Но, представляете, все получилось. А зачем тогда все эти люди? К чему хитроумный Пинчук с его «YES», если лично Зеленский может решить этот вопрос?

Ну и эти же люди, они уже сорвали. Те люди, которые не хотят, чтобы Зеленский решал  это напрямую, чтобы он договорился обо всем без них. Они ему сорвали, потому что эти люди стояли на последней технической стадии – Кучма», – утверждает Джангиров.

«Зеленский проявил определенное политическое мужество, он попытался напрямую договориться с Путиным. Нашлись люди, которые это заблокировали», – считает украинский эксперт.

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