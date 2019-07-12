Политолог подсказал, чем российские туристы смогут заменить Грузию

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

Российские туристы могли бы заменить русофбскую Грузию на дружественные балканские страны.

Об этом на канале NewsFront заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В силу советского опыта среднему россиянину ближе и понятнее Кавказ, а не Балканы. Но на фоне последних событий в Грузии обыкновенному туристу спокойнее поехать за вкусными мясом и вином и красивыми горамине не туда, где ненавидят Россию, а на Балканы. В ту же Сербию, Боснию, Македонию, Черногорию. Билет Москва-Тбилиси и билет Москва-Баня-Лука стоят одинаково», – сказал Бондаренко.

При этом, говорит эксперт, Сербия сейчас абсолютно дружественная России страна.

«Нынешний президент Александр Вучич наиболее понятный и предсказуемый политик. Он политик пророссийский. Вышел из Сербской радикальной партии, которая занимает ультрапатриотические позиции и по России, и по Донбассу, и по Крыму. Бояться того, что он ведет политику не только с Москвой, но и с Парижем и Берлином, не стоит. Российский бизнес в Сербию зашел лет десять назад и активно работает», – сказал Бондаренко.