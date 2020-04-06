Политолог подсказал Зеленскому, как кинуть МВФ и повесить долги на Порошенко

06.04.2020, Киев, Игорь Петров

Признав Майдан госпереворотом, президент Украины Владимир Зеленский мог бы отказаться от долгов перед МВФ, которые набрали при Порошенко.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие понимают, что при Зеленском ничего не поменялось. Зеленскому было бы объективно выгодно признать, что Майдан был государственным переворотом. Признав очевидное, он мог бы решить массу своих геополитических вопросов.

Сейчас говорят об угрозе дефолта – у нас долги, в мае подходят очередные большие выплаты, порядка 5 млрд долл, нужно что-то с этим делать.

Зеленский предлагает продать землю, чтобы еще раз взять взаймы, чтобы отдать предыдущие долги.

Какие были бы правовые последствия того, что Зеленский признал бы это государственным переворотом?

Украину в переговорах с МВФ, начиная с 2014 года, представляли люди, не имевшие права представлять украинское государство. И те деньги, которые они получали взаймы, это деньги, которые получали они. Получил Турчинов, Гонтарева, Смолий, Порошенко, Яценюк и т.д.

Ответственности украинского государства, украинского народа по тем долгам нет. Такое уже проворачивали другие государства, например Исландия, где банки брали деньги на европейском рынке под большие проценты.

Изначально планировалось, что государство Исландия берет на себя долги исландских банков и постепенно их отдает. Исландский народ с этим не согласился. В итоге исландских банкиров судили, а долги перед иностранными кредиторами не были признаны государственными», – отметил Александр Семченко.