Политолог Порошенко призвал украинцев бежать из России, чтобы не стать «агентами Кремля»

10.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

У украинцев, проживающих в России, якобы есть лишь два выхода – либо стать «жертвой вербовки», либо «жертвой репрессий».

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бежавший из Донбасса журналист Кирилл Сазонов, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко и антироссийской пропаганды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это автоматически подразумевает, что ты либо жертва репрессий, либо жертва вербовки. Отсидеться очень тяжело. Просто нет людей, которые там «я тихо сижу и про меня забыли». Ни про кого не забыли – никто не забыт и ничто не забыто. Когда будет нужно, с тебя сдуют пыль, при пересечении границы отведут в соответствующую комнату и, либо дашь подписку о сотрудничестве, либо окажешься украинским диверсантом, вариантов много. Поэтому я бы рекомендовал всем украинцам, все-таки, возвращаться в Украину. Все-таки, на своей земле легче», – заявил Сазонов.

Напомним, украинцы являются крупнейшей диаспорой, проживающей на территории России. По информации замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, только с 2016 по 2020 год порядка миллиона граждан Украины получили российские паспорта. При этом общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек.