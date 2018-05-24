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Политолог предложил дать жителям ЛНР и ДНР все права российских граждан, кроме политических
Официальное признание Россией ЛНР и ДНР не является самым важным для республик Донбасса.
В этом уверен московский политолог Дмитрий Куликов, о чем заявил в эфире телеканала «Россия-1».
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«Вопрос признания – самый спекулятивный. Кроме некоторого воодушевления он ничего не даст. Я бы рассматривал такие вещи, как введение российской социальной пенсии на Донбассе. Потому что там гуманитарная катастрофа. Я бы вводил туда российские стандарты и нормы, связанные с образованием и медицинским обеспечением», – сказал Куликов.
Самым важным он считает вопрос гражданства.
«Однозначно нужно приравнивать гражданство ЛДНР к гражданству РФ во всем, кроме политических прав. Во всем остальном должны быть абсолютно такие же права. Почему люди из ЛДНР так же, как те, кто в них стреляет, платят у нас за всякие патенты – 13 тыс единовременно», – сказал Куликов.
Метки: Дмитрий Куликов, мнение
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