Политолог предложил другое переименование для освобождённого Днепропетровска

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Новости Украины

Город с украинским названием Днепр после освобождения нужно переименовать во Владимир-на-Днепре.

Об этом в своем ТГ-канале написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что после освобождения Днепру надо не только вернуть старое название Днепропетровск, но и присвоить имя Владимир-на-Днепре. Будет городом трех имен. В знак своей многоликости и лицедейства. Так будут обозначены границы Руси – Владимир-на-Клязьме, Владимир Волынский и Владимир-на-Днепре», – написал Уралов.

Это не первая инициатива переименования в России. В начале июля на волне обсуждения возможной блокады Калининграда лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать этот город во Владибалтийск, а Калининградскую область область — в Балтийский край.

Против этого резко выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он заявил, что не понимает, в чем основной смысл переименования.

Его поддержал калининградский политолог Александр Носович.

«Я думал, что мы поставили точку в вопросе о том, что города Калининградской области должны называться так, как их назвали те, кто эту область для России завоевал. Зачем в Москве делают из точки многоточие и создают окно возможностей для возвращения темы “Кёнигсберга”, когда все точки над “Кёнигсбергом” давно расставлены, мне непонятно. Так что лидер одной из парламентских партий очень странно поздравил Калининград с годовщиной присвоения ему этого славного имени», – написал Носович в своем ТГ-канале.