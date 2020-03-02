Политолог предложил план долгосрочной реинтеграции Украины в Россию

02.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

На российском телевидении тема Украины превратилась в рейтинговые, но малосодержательные шапито-шоу.

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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По его словам, совокупность ряда факторов в итоге привела к формированию в России «в некоторой мере искаженного представления об Украине и, как еще более негативный результат, — к отсутствию реальной и адекватной экспертизы относительно российско-украинских отношений и понимания внутренних процессов, происходящих в соседней стране».

«Перенасыщенность информационного поля России украинским фактором, особенно за последние шесть лет, привела к закономерному итогу. Тема Украины превратилась сначала в малосодержательные, но очень рейтинговые шапито-шоу, а теперь, покинув информационную повестку, растворяется в текущем потоке зарубежных новостей», – пишет Денисов.

Он полагает, что в краткосрочной перспективе Россия не сможет вернуть Украину в ареал своего влияния и зону российских интеграционных процессов, но возможна реинтеграция России и Украины в долгосрочной перспективе, для чего необходима базовая стратегия Москвы относительно Киева.

«Современная внутриполитическая ситуация на Украине демонстрирует, что среди всего спектра политических партий и общественных организаций отсутствуют реальные силы, на которые бы могла опереться Россия. Также сейчас выглядит маловероятной возможность формирования объединений, которые в перспективе могли бы стать такой опорой. Поэтому в данной ситуации лучше выстраивать взаимоотношения с представителями украинской власти по всем направлениям и не распылять ресурсы на партии и организации, использующие политическую конъюнктуру для достижения собственных целей», – предлагает политолог.

«Следует отказаться от мифа, что гуманитарные факторы, такие как русский язык, православие, общая история, являются приоритетными относительно факторов материального благополучия при мотивации к действиям для большинства граждан Украины», – предлагает автор.

Также он считает, что не следует оспаривать факт наличия украинской идентичности, так как подобные действия имеют обратный результат и только усиливают ее.

«Процессы последних шести лет во многом способствовали формированию этой идентичности. Вместе с тем следует учитывать, что на Украине остаются граждане с иными взглядами, базирующимися на цивилизационной, этнической, языковой принадлежностях. И сейчас остаются возможности для интеграции важных для России смыслов в идентичность граждан Украины через механизмы «мягкой силы».

В конфликте в Донбассе основным остается отстаивание и сохранение набора минимальных гарантий прав и свобод жителей ДНР и ЛНР, зафиксированных в Минских соглашениях. Категорически неприемлемо содействовать спекуляциям на эту тему со стороны политиков. И, конечно, Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, и любые дискуссии относительно этого считаются неприемлемыми», – резюмирует Денисов.