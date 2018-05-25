25.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Политика, Украина

Политолог предположил, за что гибнут люди в Горловке


Обострение на Донбассе может быть связано с интересами западных партнеров, оказывающих влияние на украинскую сторону, и с попытками разблокировать потоки контрабанды, с которыми связывают Парубия.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора заявил политолог Александр Семченко.

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«Россия не заинтересована в обострении конфликта на Донбассе, но в этом заинтересованы западные партнеры, которые оказывают влияние на другую сторону. Это первое. Мы не знаем, кто первый начал, мы слушаем одну сторону, допустим, украинскую, она говорит, что начали с той стороны, а слушаем российскую – что начали украинские террористы. Мы там не присутствуем. Но России это невыгодно перед Чемпионатом мира по футболу. Во-вторых, люди на месте говорят еще и то, что это может быть связано с проблемами, возникшими на контрабандных потоках, и вроде бы таким образом пытаются разблокировать контрабандные потоки. Деньги тут тоже замешаны. Нужно искать того, кому выгодно, кто на этом зарабатывает. В качестве того, кто на этом зарабатывает, называют фамилию Парубия», – сказал он.

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