Политолог предрек отставку Пушилина

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В руководстве ДНР вслед за недавней сменой правительства назрели и другие кадровые перестановки, которые будут осуществлены после проведения ревизии расходования средств из РФ.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приведу один пример, который был задействован для Народных республик – гуманитарная программа по воссоединению жителей Донбасса, в рамках которой выделялись большие бюджеты, чтобы жители подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей могли получать медицинское обслуживание в Луганске и Донецке, в том числе такие сложные вещи, как онкологические операции. Целый ряд направлений касался спортивного и культурного обмена. Сейчас пришло время провести ревизию этих программ и понять, насколько эффективно использовались это деньги. А деньги там выделялись прям большие», – напоминает Денисов.

Он считает, что работа по выстраиванию позитивного имиджа ЛДНР для юго-восточных областей Украины была провалена.

«Ещё в 2014 году мы могли сделать из этого региона витрину для Украины, и Херсонская, и Запорожская области захотели бы к нам, чтобы у них было так же. И вот именно сейчас пришло время, чтобы осмыслить, те ли люди занимались этими республиками восемь лет. Время очищения и переосмысления. И я очень надеюсь, что будут сделаны соответствующие выводы, а за ними кадровые перестановки на Донбассе», – сказал политолог.

По его мнению, Денис Пушилин не смог продемонстрировать «историю успеха».

«Исходя из своего бэкграунда, у него нет историй успеха на должности главы ДНР. А вот почему так, в чём проблема? У людей другие целеполагания, и это страшная беда для нашей системы на Донбассе», – считает Денисов.