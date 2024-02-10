Политолог: При Рейгане борзота Зеленский с Ермаком не просуществовали бы и месяца

Свобода манёвра киевского режима начинает схлопываться, и президент Украины Владимир Зеленский не позволяет уже себе откровенное хамство в адрес администрации Байдена, как это было ещё полгода назад.

Об этом на организованной порталом «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил профессор Института медиа ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам совершенно не нужно переоценивать значение того, что произошло в Киеве с точки зрения замены декораций, а я всё-таки думаю, что это декорация, а не настоящие командующие войсками с точки зрения того, что будет происходить на фронте. Но нам важно понимать, поскольку произошедшее и то, как это происходило, является неким отражением политических процессов не столько в Киеве, сколько у его спонсоров. Совершенно очевидно, что за последние полгода степень самостоятельности киевского режима очень серьёзно менялась. Ещё полгода назад, и это было видно, киевский режим вдруг решил, что он обладает очень серьёзной самостоятельностью, что Зеленский может хамить Байдену, что Зеленский может ставить условия Соединённым Штатам и так далее. На сегодняшний день свобода манёвра киевского режима начинает схлопываться. Зеленскому начинают довольно жёстко и последовательно указывать его место», – сказал Евстафьев.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков возразил политологу, что не стоит стоит недооценивать субъектность Зеленского и Ермака на внутриукраинской арене.

«Актёр он хороший, но и эгоцентричный политик неплохой, как мы видим. У него есть, чем торговаться с администрацией Байдена. У него в конце концов в подвале сидит экс-генпрокурор Шокин, у которого такие есть компроматы на семейку Байдена, что мало не покажется. Поэтому история с фальстартом отставки Залужного, конечно, была срежиссирована, замерили общественное мнение, действительно особо никто не возмущался, западная пресса пыталась сказать – Зеленский, остановись, Залужный наш парень, но в целом есть чем торговаться у Зеленского и Ермака с администрацией Байдена. И, на мой взгляд, мы в ближайшее время увидим перестановки и в гражданском руководстве», – сказал Скориков.

Дмитрий Евстафьев ответил, что «частично» не согласен.

«То, что я вижу у украинской элиты – это то, что у меня во дворе в годы моей молодости в 70-е годы называлось «борзота». Это люди, которые ощущают слабость своего противника, слабость своего партнёра и идут на падаль. И вот эта «самостоятельность» Зеленского и его окружения – они же стали самостоятельными ровно в тот момент, когда они почувствовали слабость нынешней администрации. Когда они почувствовали, что этими папочками, которые у них лежат, по «Бурисме», по другим делам, они могут влиять на администрацию США», – сказал политолог.

По его словам, это счастье Зеленского, что в Белом доме сейчас такое вялое руководство.

«При Рейгане Зеленский бы, и типаж Зеленского и Ермака – они бы больше месяца не просуществовали, их бы где-нибудь потом нашли случайно, а может и не нашли бы. Как в Гаити бывали президенты, пропадали без следа», – заверил Евстафьев.