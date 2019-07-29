Политолог признал, что после Москвы ему стыдно возвращаться в заваленный мусором Киев

29.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Киев – это не европейская столица, а грязный город, тогда как российская столица – чистейший мегаполис с приятной атмосферой.

Об этом в эфире украинского телеканала НАШ заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ему стыдно возвращаться из Москвы в Киев.

«Нам что, повылазило, как в Киеве? Ну ведь столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально? Я долгое время не ездил в Москву по внутренним соображениям, хотя были приглашения участвовать в эфирах.

Я приезжаю в Москву, и мне стыдно. Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев – и мне снова стыдно. Я не понимаю, почему люди с таким авторитетом, с таким бэкграундом революций, обещаниями и презентациями до сих пор не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны», – заявил Ермолаев.