Политолог: Прошлый альянс Великобритании и Польши закончился бегством польских властей из страны

Новости Украины

Великобритания уже заключала альянс с Польшей и закончилось все тем, что она «слила» своего союзника в 1939 году.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» завил политолог Всеволод Степанюк, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности заключения альянса между Украиной, Польшей и Великобританией.

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«Кулеба выдаёт желаемое за действительное, как обычно. И вообще альянс с Великобританией ни к чему хорошему ещё не приводил ни одну страну, которая заключала подобный альянс. Трудно надеяться на страну, политика которой зиждется на том, что у неё нет ни друзей, ни врагов, а есть только интересы. И если интересы поменяются, то она продаёт кого угодно, в том числе и союзников. Опыт той же Польши 1939 года об этом очень ярко свидетельствует – как Великобритания «исполнила свои союзнические обязательства» – просто отдала союзника на растерзание Гитлеру. С такими союзниками врагов в принципе не нужно. Альянс Польши с Великобританией закончился оккупацией Польши в 1939 году. Великобритания имела тогда все возможности помочь, но не сделала этого», – заключил политолог.