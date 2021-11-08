Политолог Простаков назвал фильм «16-й» важным орудием в борьбе с фейками Запада

Фильм «16-й» бизнесмена Евгения Пригожина о событиях, якобы повлиявших на итоги выборов 45-го президента США, важен с точки зрения борьбы с фейками Запада, уверен политолог Сергей Простаков.

Комедию «16-й» уже посмотрели десятки тысячи россиян. В целом, зрители позитивно оценили картину. Политолог Сергей Простаков также остался доволен фильмом.

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«Евгения Пригожина обвиняли, в частности, в том, что его «армия троллей» с помощью соцсетей как-то повлияла на американские президентские выборы. Фильм “16-й ” — это своеобразный кинематографический тролль», — заметил эксперт.

Политолог утверждает, что западные медиа крайне вредны и часто распространяют фейки. С этим необходимо бороться, в том числе, с помощью подобных фильмов.

«Бороться против информационных атак необходимо. А отражать их лучше всего с помощью распространения собственной позиции средствами, которые заставят уже противоположную сторону обороняться. Фильм «16-й» — это попытка создания как раз такого продукта», — подытожил Простаков.

Первыми фильм Пригожина должны были увидеть жители Нью-Йорка еще 3 ноября, но премьера не состоялась. Сначала кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил показ фильма без объяснения причин, после чего создатели кинокартины договорились о переносе релиза на 5 ноября в Angelika Film Center and Cafe. Однако уже на первых минутах показа в зал ворвались сотрудники полиции и разогнали зрителей.

Официальная премьера фильма «16-й» в России состоится 8 ноября.