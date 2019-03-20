Политолог: Протесты в Сербии – калька с украинского Евромайдана

20.03.2019, Москва, Максим Карпенко

События с протестами в Сербии практически под копирку повторяют сценарий украинского переворота 13-14 годов. В оппозиционных акциях, как и пять лет назад в Киеве, участвуют националисты, которые становятся инструментом разрушения власти. На их плечах сербские оппозиционеры хотят прийти к руководству страной, но итогом протестных акций может стать потеря управляемости государством и части его территории. Об этом на страницах ресурса «Балканист» пишет политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве примера Хавич приводит действия лидера сербской партии «Двери» Бошко Обрадовича, который является одним из главных действующих лиц протестного движения. Обрадович – ультраправый националист, который до недавнего времени считался антизападником, сегодня активно поддерживается проамериканскими СМИ, в частности белградской телекомпанией N1.

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«Влиятельные сербские «креативные» блогеры — режиссер Срджан Драгоевич, актер Сергей Трифунович — наперебой принялись Обрадовича нахваливать. А слова Драгоевича и вовсе почти дословно повторяют те, которые звучали на «евромайдане» в Киеве: «Только у Обрадовича есть энергия, достаточная чтобы свалить Вучича… пусть даже он возглавит переходное правительство, это только на время, а потом мы на выборах проголосуем за кого-то, кто нам ближе».

То есть лидеры «демократических» мнений в Сербии ведут себя точно так же, как украинский «креативный класс», который пытался не замечать участия националистов в поддерживаемых Западом акциях протеста против власти, обеспечивавшей единство страны.

Оппозиционеры в Киеве, как сегодня их братья по разуму в Белграде, были искренне уверены, что радикалы будут лишь инструментом для разрушения, а вот созидать будут «люди с хорошими лицами».

Однако пять лет постмайданного режима на Украине показали, что раз попав во власть, националисты сделают всё, чтобы остаться там навсегда — даже если ради этого нужно будет развязать войну против собственного народа и потерять часть территории государства», – пишет Хавич.

Политолог отмечает, что однажды националисты уже помогли развалить сербское государство – тогда еще Югославию, когда в 2000-м году провели так называемую «бульдозерную революцию», которая привела к свержению президента Слободана Милошевича.