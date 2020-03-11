Политолог: Путин не уйдет до ликвидации русофобской хунты на Украине

11.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Россия находится в состоянии гибридной войны с Западом, поэтому возможность избрания Владимира Путина на новый президентский срок как главнокомандующего оправдана в нынешних условиях.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президенты должны сменяться через два срока. А главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории. Поэтому если Запад продолжит свою гибридную войну на уничтожение России, которую он ведет, начиная с 13-го года… Тогда народ России – чтобы Путин остался у власти», – сказал Марков.

Он перечислил требования к Западу, которые можно считать окончанием гибридной войны, после чего Путин может покинуть пост главнокомандующего.

«Снятие всех санкций с России. Экономических. Снятие с России всех политических санкций. Прекращение информационной войны против России. Четвертое – немедленная ликвидация русофобской хунты на Украине. Суд над всеми теми, кто ее сформировал, создал – это суд должен быть над людьми типа Турчинов, Аваков. Всех прочих. Кроме того, суд должен быть над теми офицерами иностранных спецслужб, которые совершили этот государственный перевод в 14-м году. Русский язык должен стать вторым государственным в Украине», – сказал Марков.

«Ликвидация русофобской хунты, возвращение народу Украины его права быть в дружбе с Россией – это обязательно», – добавил политолог.