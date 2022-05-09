Политолог: Путин подтвердил – враг будет разбит

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Новости Украины

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина на параде в честь Дня Победы повторило основополагающую идею освободительной борьбы в Великую Отечественную войну – наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Такое мнение высказал крымский политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Услышал то, что хотел слышать в этот день, а того, чего слышать не хотелось бы – сегодня не прозвучало. А значит, как и 77 лет назад: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, – подчеркнул он. – Сегодняшний день укрепляет уверенность в этом, хотя и до него в я этом всем не сомневался».

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По мнению эксперта, комментировать ход военной спецоперации, говорить о сроках ее окончания пока рано. Поэтому не стоило ждать этого в президентском послании.

«Это все будет, но потом», – заверил Никифоров.

Накануне 9 мая западные СМИ прогнозировали объявление Россией войны Украине, полной мобилизации населения, вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ, или начале атаки на Одессу.

Вместо этого президент в очередной раз напомнил, что страны НАТО не хотели слышать призывы РФ отказаться от расширения на восток, от компромисса. Подготовка к карательной операции на Донбассе и в Крыму шла в открытую, и все говорило о том, что столкновение с нацистами, бандеровцами, на которых США и их компаньоны, было неизбежно.

Опасность росла с каждым днем, и Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение.

9 мая навсегда вписано в историю как триумф советского народа, а мы – наследники героев, и наш долг хранить память о тех кто сокрушил нацизм и сделать все, чтобы ужас мировой войны не повторился.