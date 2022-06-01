Политолог раскритиковал заморозку Балтийской АЭС

01.06.2022  18:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Запад, Калининград, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Строительство


Россия должна развивать Калининградскую область исходя из своих военно-стратегических, а не экономических интересов.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна развивать Калининградскую область исходя из своих военно-стратегических, а не экономических интересов. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мне не нравится коммерческий подход к этому критически важному для всей нашей страны вопросу. Не менее важному, чем Крым и Курилы. В условиях идущих военных действий и тотальной управляемой русофобии на Западе бухгалтерский подход к развитию Калининградской области должен быть категорически осужден и отвергнут. Экспертная задача – поднять громкий голос за то, чтобы наше государство развивало ее исходя не из безумно-романтических представлений о дружбе народов, а из глобуса: Балтийское море стало внутренним озером НАТО», – сказал Колеров.

Он подверг критике заморозку строительства Балтийской АЭС и перевод местных котельных на мазут.

«Наивность о том, что ты можешь заменить атомную генерацию мазутом или газом, противоречит данным географии. Как только с Большой Земли в Калининградскую область повезут мазут паромами, литовские экологи от имени всего благородного человечества заявят, что этот маршрут нарушает площадки нереста для корюшки», – предрек Колеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть