Политолог раскритиковал заморозку Балтийской АЭС

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Россия должна развивать Калининградскую область исходя из своих военно-стратегических, а не экономических интересов.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не нравится коммерческий подход к этому критически важному для всей нашей страны вопросу. Не менее важному, чем Крым и Курилы. В условиях идущих военных действий и тотальной управляемой русофобии на Западе бухгалтерский подход к развитию Калининградской области должен быть категорически осужден и отвергнут. Экспертная задача – поднять громкий голос за то, чтобы наше государство развивало ее исходя не из безумно-романтических представлений о дружбе народов, а из глобуса: Балтийское море стало внутренним озером НАТО», – сказал Колеров.

Он подверг критике заморозку строительства Балтийской АЭС и перевод местных котельных на мазут.

«Наивность о том, что ты можешь заменить атомную генерацию мазутом или газом, противоречит данным географии. Как только с Большой Земли в Калининградскую область повезут мазут паромами, литовские экологи от имени всего благородного человечества заявят, что этот маршрут нарушает площадки нереста для корюшки», – предрек Колеров.