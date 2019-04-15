Политолог рассказал, чего не хватает России

15.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что в США происходит крупный конфликт между внутренними элитами, России расслабляться нельзя, и главная опасность заключается в отсутствии у Москвы идеологии и чёткой политической линии.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, в Америке абсолютный раздрай, тяжелейшая драка истеблишмента внутри себя, которой, по-моему, не было за всю историю Америки, при всех её заказных убийствах президентов, не говоря уже о более мелких политиках. Но успокаиваться на этом я бы не стал. У нас что, существует какая-то чёткая политическая линия, по которой мы действуем на тех или других направлениях? Я не говорю, что она должна быть публичной. Рассказы о том, что вы будете делать завтра или послезавтра, или на что вы готовы на этом или другом участке государственной границы или внутри страны, вредны. Но она есть?», – задался вопросом эксперт.

Также Евгений Сатановский отметил, что, несмотря на некоторые успехи, в России не лучшим образом обстоят дела с опытными политиками и дипломатами.

«Я смотрю на людей, которые должны её вырабатывать, и её не вижу. Конечно, то, что называется «игрой слабыми картами» с очень сильными результатами, что всех крайне раздражает в действующем российском президенте, потому что он вроде бы должен везде провалиться, но он не только не проваливается, но ещё и умудряется отыгрывать с минимальными потерями.

Но, тем не менее, стратегия… Может быть, я её просто не замечаю, а она есть, какая-то особо гениальная. Но пока что я смотрю на Запад, и в первую очередь вижу там Украину – историческую родину и родителя. Смотрю на юг, и вижу, что там происходит по постсоветскому пространству. Смотрю на восток, и понимаю, что, если бы не небывалое возмущение, так и Курилы бы запросто отдали по тому-же механизму, который был в ГДР. Потому что: «Да кому эти Курилы нужны, денег получим».

То есть те мозги, которые на эту тему должны работать, либо не работают вообще, либо продолжают работать так, как это было при Шеварднадзе, Козыреве и всех остальных. Весь наш дипломатический корпус – это времена позднего Советского Союза, когда как раз-таки мы сдали всё, или раннего Ельцина», – сказал Сатановский.