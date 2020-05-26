Политолог рассказал, что будет с Китаем, США, Европой и Путиным к 2036 году

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Империю США ждет крушение в экономической бойне с Китаем. После падения Америки страны-сателлиты предпочтут «руку белого царя» – России, а президент Владимир Путин останется у власти до 2036 года.

Об этом в эфире Радио НОД заявил политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть непереломимые тенденции в мире, которые к 30-м годам приведут к определенной ситуации. Непереломимая тенденция – падение так называемого гегемона, а именно США. США с 70-х годов находится в медленном-медленном периоде заката. И все тренды в Америке идут в плохую сторону. И переломить их уже не удастся, и коронавирус только ухудшил ситуацию.

Они находятся сейчас в цугцванге – какого они президента ни выбирали и ни выбрали бы, каждый последующий президент у них хуже предыдущего», – констатирует Матвейчев.

Он добавил, что останется ли «чудаковатый Дональд Трамп», или придет «маразматик, больной болезнью Паркинсона и Альцгеймера Байден, коррупционер» – в обоих случаях для Америки будет плохо.

«В ниже предшествующие выборы была почти гражданская война, эти с коронавирусом – почти гражданская война и гигантский экономический кризис, падение будет на процентов 15-20. А следующие (выборы – ред.) они вообще не переживут. И кончится все войной и страшными вещами», – прогнозирует политолог.

По словам Матвейчева, вместе в Америкой упадут ее сателлиты – Япония, Европа, Саудовская Аравия, Израиль и еще огромное количество стран, которые привыкли жить под крылом Америки.

«Без этого крыла они вынуждены будут искать нового покровителя. У них два варианта – либо Китай (сейчас идет война между ним и Америкой, Америка проиграет, но Китай выйдет очень потрепанным), либо Россия.

Россия будет выглядеть более слабой, но, тем не менее, она более-менее своя, европейская, цивилизованная, чем непонятный Китай – другая раса, другой язык, крайне сложный для всех остальных. В этом смысле покровительство России и для Европы, и для Израиля, и многих других будет выглядеть предпочтительнее», – отметил политолог.

Соответственно, по этому прогнозу, в Россию должны прийти технологии, кадры и инвестиции. «Россия будет таким Ноевым ковчегом, который должен успеть все это принять», – отметил Матвейчев.

По данным эксперта, президент РФ Владимир Путин будет править еще 10-15 лет. «Независимо от того, пойдет ли он в 2034 году на новый президентский срок или не пойдет. С какого-то места – не важно какого – его слово будет все решать. Он вообще может никакой должности не занимать формально и, тем не менее, все решать», – заявил эксперт.

По его словам, бразды правления Путин выпустит в районе 2036 года, то есть еще через две президентских кампании.

«Придет другой человек, будет другая политика. Но к этому времени, все процессы, о которых я сказал ранее: крушение Америки, большое крушение Европы, которая будет сжиматься, переход сателлитов под нашу твердую руку, «руку белого царя» – все как раз и произойдет. А дальше – противостояние с Китаем, но ничего страшного, разберемся», – резюмировал Матвейчев.