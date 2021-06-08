Политолог рассказал, как фильм «Турист» приобщает мир к российским ценностям

08.06.2021, Москва, Максим Никифоров

Фильмы, подобные «Туристу», должны выходить чаще — таким образом Россия сможет приобщить мир к своим ценностям. Об этом заявил блогер и политический аналитик Павел Шипилин.

Спустя три недели после премьеры на российском ТВ картина «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике продолжает оставаться в центре внимания зрителей. Злободневность и уникальность фильма, который стал первой художественной лентой, вышедшей на государственном языке ЦАР санго, привлекли внимание как россиян, так и центральноафриканцев.

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Этот фильм познакомил зрителей с деятельностью российских инструкторов в ЦАР. Как считает политолог Павел Шипилин, узнать о героизме отечественных специалистов мог бы и весь мир. В то же время, западные СМИ часто причисляют их к «ЧВК Вагнера», чтобы привлечь внимание публики к своим публикациям.

«Чтобы этот фильм дошел до иностранных держав, его нужно перевести на несколько языков. Не только на английский. В этом смысле мы, мне кажется, недорабатываем. Наша точка зрения не доходит до умов на Западе, потому что мы ее не переводим. Надо использовать хотя бы языков 10-12, включая китайский и арабский. Мы должны представать перед миром такими, какие мы есть. А мы справедливые, героические и умелые», — объяснил Шипилин.

Эксперт напомнил: Запад давным-давно приобщает мировое сообщество к своим ценностям, поощряя выход патриотических кинокартин. Шипилин уверен, что в этом нет ничего плохого и России стоит взять этот опыт на заметку.

«Конечно, нам нужны такие фильмы. Должны выходить картины на основе каких-то исторических событий. И про Великую Отечественную войну, и про более давние времена», — заявил специалист.

По словам Шипилина, основной аудиторией таких картин должны стать молодые люди. В отличие от взрослого поколения, которое росло на советских военных фильмах, рассказывать молодежи о героизме ее соотечественников необходимо современным кинематографическим языком.