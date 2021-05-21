Политолог рассказал, как фильм «Турист» разрушает стереотипы Запада о русских

21.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Новый российский фильм «Турист» – достойный ответ на масштабную информационную кампанию Запада, направленную против РФ. Такого мнения придерживается политолог Владимир Джаралла, который поделился впечатлениями о премьере.

«Турист» – лента, основанная на реальных событиях в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года. Тогда президентские и парламентские выборы в стране оказались под угрозой срыва из-за действий бандформирований, подконтрольных экс-президенту Франсуа Бозизе. В центре сюжета история российского инструктора с позывным Турист, прибывшего в ЦАР для обучения военнослужащих национальной армии (FACA) и оказавшегося в самой гуще событий.

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Политолог Владимир Джаралла считает, что освещать деятельность таких специалистов в кинематографе крайне важно. «Турист», по его мнению, стал достойным ответом Западу, продолжающему большую информационную кампанию против России и связывающего российских инструкторов в ЦАР с «ЧВК Вагнера».

«Мы находимся в условиях информационной войны. Против нас идет скоординированная и мощная кампания на уровне идеологическом. Это кроется хотя бы даже в том, что создается общая атмосфера некого уныния и безысходности. Это часть достаточно серьезного психологического подхода. И это не соответствует действительности. Хотя бы потому, что те, кто нам пытается это внушить, сам испытывает большое количество проблем», – заметил эксперт.

Политолог назвал «Турист» историей про настоящих мужчин, благодаря которым разрушенная Центральноафриканская Республика сумела стать жизнеспособным государством.

«Мы видим в фильме настоящих мужчин. Почему-то у нас принято высмеивать их. Иногда люди забывают, что мужские качества проявляются лучше всего в критических ситуациях. Вот этих настоящих мужчин — авантюристов в лучшем смысле этого слова, которые понимают, что выполняют свой долг — мы видим перед собой», – подчеркнул Джаралла.

Российская премьера «Туриста» состоялась 19 мая. Картину представил канал НТВ спустя несколько дней после ее триумфа в столице ЦАР Банги: дебютный показ боевика там собрал несколько тысяч зрителей.