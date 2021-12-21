Политолог рассказал, как «правильно голосуя» депутаты Зеленского пересели на машины по 100 тысяч долларов

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Новости Украины

За два с половиной года правления президента Владимира Зеленского и работы подконтрольного ему парламента, состоящего из большинства представителей партии «Слуга народа», депутаты существенно обновили свой автопарк.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если в начале каденции на парковке Рады стояли потрепанные иномарки, то сейчас там премиальные автомобили, ценой в сотню тысяч долларов.

«Есть такое сравнение, когда я проезжаю на машине мимо Верховной рады. Когда только избрали новый парламент, бросалось в глаза, что там много стареньких машин. Стареньких, по 20-30 лет проходили эти машины. Проедьте сейчас мимо парламента, мимо нашей Верховной рады – вы увидите, что в основном машины за 100 тысяч долларов каждая. То есть они свои проблемы решили. К хорошему привыкаешь быстро», – сказал эксперт.

«Они так привыкли уже к этому хорошему, теперь им хочется иметь не одну машину, но и для жены тоже. И все это будет, если вы будете правильно голосовать. В этом смысле это удобный парламент для того, чтобы изменить в «правильную» сторону законодательство», – заявил Погребинский.