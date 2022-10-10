Политолог рассказал, как России не украинизироваться в ходе СВО

Новости Украины

В ходе интеграции приобретённых и освобождения новых территорий бывшей Украины у России есть реальная опасность «украинизироваться», смешавшись по принципу сообщающихся сосудов с менталитетом, поражённым не менее чем 20-ю годами украинизации.

Об этом на встрече с читателями в Краснодаре рассказал политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всерьёз опасаюсь украинизации России, потому что вижу нездоровые тенденции, связанные с критическим количеством людей, подверженных когнитивным ударам. Жизнь на Украине последние 20 лет – это постоянные истерики в обществе. Те, кто живут в России, вы не можете этого представить. Вы наблюдали за этим всем из телевизора, как у соседей, но вы не представляете, какая это была психопатия (эпицентр, конечно, Киев). Там неформальные системы связи намного сильнее, чем законность, нормы, здравый смысл. У меня есть позиция, что это антиэволюционно. Потому что люди слезли с деревьев, и началась эволюция, а теперь они залазят обратно, это же бред. Что значит украинизация? Я наблюдал, как в Киеве в течение 10 лет, например, митинговая протестная деятельность превращалась в форму бизнеса. Майдан открыл возможности, и все маргиналы съезжались из разных уголков страны, и все против кого-то митинговали. Как у застройщиков, одни нанимали бабушек с митингами против других бабушек, за ними уже группа спортсменов, они сносят заборы, а бабушки выполняют функции общественного мнения. И так сталкивались какой-то Киевгорстрой ещё с кем-то. Потом пришёл такой персонаж, как Черновецкий. Я понял, что с киевлянами вообще всё нездорово, когда они сначала его избрали, а потом Кличка. Но эта же маргинализация – не сама по себе прошла», – рассказал Уралов.

По его словам, основным фактором стало то, что киевляне превратились в «хатаскрайников» – перестали чем-либо интересоваться. Общество коммерциализировалось так, что ему вообще было плевать, что происходит.

Как пример политолог привёл собственное наблюдение, когда киевляне сидели в пяти кварталах от майдана и на вопрос об опасности разрушения государства отвечали абсолютным равнодушием к происходящему.

По его словам, это пришло на уровне мировоззрения: «я успешный, без государства, а потом человеку это приходит в виде бандитизма…но это же будет потом».

«Когда доминирует позиция хатаскрайников, то украинизация неизбежна. Что это значит? Вот, когда Россию потрясли «цапки» в Краснодарском крае (Цапковская организованная преступная группировка – ред.) Вот, в украинизированном обществе он бы стал мэром, губернатором, и пошёл бы ещё на повышение. Изучите биографию всех украинских персонажей», – добавил Уралов.

Он напомнил о бандите Сергее Пашинском, активном участнике и верховоде Майдана, который «засветился» со снайперскими винтовками накануне расстрела «небесной сотни», как ярком примере того, что во время любого катаклизма или победы антисистемы, что и есть суть украинизации, всплывают «совсем конченые мрази».

«Сейчас нас 140 млн, в перспективе, так или иначе, прирастём 15-20 млн (с ходом освобождения украинских территорий – ред.) – это будут сообщающиеся сосуды, которые по законам физики выравниваются, и здесь мы не заинтересованы понизиться до украинского уровня, а поднять их до своего, значит надо доливать в нашу колбу, иначе произойдёт украинизация. 15-20 млн – это очень много, и будет воздействовать, прежде всего, на близлежащие регионы. Это будет выражаться в истериках выходцев из Украины: всё не так, всё не то, без вас было всё хорошо. Это лёгкие вещи, которые раздражают, но умножьте их на уровне общества. Когда появляется вибрирующая масса 5-10%, это уже очень чувствуется. Это огромное количество людей. Неполиткорректно, но нам нужно избежать массового перетока жителей пост-Украины в РФ, нам нужно приучать их к жизни в новой реальности, чтобы они эту реальность воспроизводили у себя», – рассуждал политолог.

Как пример он привёл Крым, когда одновременно огромная масса людей, оказавшихся в составе РФ, решила, что теперь Россия пришла, и всё за них сделает («Крымский мост – нате, аэропорт – нате»), при том, что самим можно оставаться с тем укладом, в котором они жили при Украине. Отсюда посадки тех же мэров Евпатории за растрату и так далее.

«Задача внешняя – это обучение жизни в государстве, минимум, 15-20 млн человек. Для того, чтобы снять негативный эффект украинизации, аудиторию, которая является вместе с нами сообщающимся сосудом, – нужно расколоть, чтобы они не чувствовали единство. Как бы пришла Россия, мы либо ждём манны небесной, как из Крыма: вы же пришли нас освобождать – освобождайте, удиви меня освобождением. Реальность же совершенно другая, это будет много трагедий. Посмотрите, каждый день теракты, кого-то убивают из управленцев. Поэтому от быстроты и интенсивности интеграции этих первых регионов – Херсонская и Запорожская области (ДНР и ЛНР мы не берём, там уже есть государственность, она будет подтягивать новые регионы под себя), все остальные будут ориентироваться уже на них. Эффект домино. Чем быстрее будет установлена модель государственности там, максимально похожая на нашу, тем проще будет дальше. Потому что с движением на запад общество будет сложнее и сложнее, нацифицированное больше и больше. Я напомню, как даже до конца 80-х русский человек себя чувствовал в Прибалтике, на Западной Украине. Приезжали, вроде бы Советский Союз, рубли ходят, но что-то там как бы не склеивалось. Потом в Молдавии прорвало. Поэтому кризис надолго. Острая фаза «где вход там и выход» – 8 лет был вход в неё, значит, 7-8 лет будет острая фаза по выходу. А потом ещё и умиротворение (я отсчитываю с 2002, когда Ющенко в Раду залез, легализировались националисты) – 20 лет, минус 8. Короче, два поколения школьников нужно выпустить. Где-то так, плюс-минус», – подытожил Уралов.