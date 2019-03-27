Политолог рассказал, кто главный враг Зеленского

27.03.2019, Киев, Игорь Петров

Реальный Владимир Зеленский – совсем не тот человек, каким его воспринимают избиратели на основе его медиа-образа и рано или поздно это станет очевидно.

Об этом в эфире телеканала «Перший Козацький» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Прозвучала интересная реплика Зеленского что таким людям как Ульяна Супрун надо дать карт-бланш потому что медицина – единственная сфера, где наблюдаются какие-то реформы, сфера не простая, тут люди болеют и умирают и пр. С одной стороны, Владимиру стоит задуматься о причинно-следственных связях – насколько это успешная реформа если люди болеют и умирают в больших количествах. Но дело даже не в этом.

Вот этот «пузырь» натыкается на острые, одиозные фигуры и от этого столкновения с реальностью может лопнуть. И если он лопнет, украинские избиратели увидят, кем является Зеленский на самом деле – бизнесмен, бывший КВНщик, успешный, состоятельный, который знает многих людей в украинском бизнесе, политике, культуре и т.д. При этом, без внятных убеждений.

В частности, на недавних встречах с западными дипломатами Зеленский озвучил целый ряд тезисов, которые идут вразрез с его образом русскоязычного патриота который «собирает урожай молодой ваты». Очевидно, для самого Зеленского все эти заявления о неотвратимости евроатлантической интеграции Украины, о сотрудничестве с МВФ, о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств перед цивилизованным миром. Для него как для политика все это естественно, но для избирателей, той самой «молодой ваты», может возникнуть определенный диссонанс. Глядя на этот яркий, красочный, переливающийся образ они вдруг услышат «БАМ!» и увидят перед собой совсем другого человека, который кардинально отличается от этого образа. Человека, который имеет другие представления о справедливости, о том, что такое политическая коррупция и как с ней себя вести, кто друг Украины а кто недруг. И все эти идеологемы, которые озвучивались со сцены 95-го квартала, которые озвучивались Голобородько, оказываются несовместимы с тем, что декларирует реальный политик Зеленский», – сказал он.