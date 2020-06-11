Политолог рассказал, кто взломал сервер Демпартии США в 2016 году

11.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Скандал с русским вмешательством в американские выборы – это клеветническая компания, что подтверждают рассекреченные данные заседания конгресса по данному делу.

Об этом во время пресс-конференции на тему: «Русский след в массовых беспорядках в США» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Опубликованные данные о том, что русские хакеры взломали сайт Демократической партии США – это чистое враньё. В мае 2020 года была рассекречена стенограмма закрытых слушаний в Конгрессе США по «русскому вмешательству».

Слушания прошли в декабре 2017 года в Конгрессе и тогда они были закрыты, но сейчас их, исходя из закона, рассекретили.

Там выступал представитель совета директоров «CrowdStrike Services» Шон Генри. «CrowdStrike Services» – та самая компания, которая по заказу ФБР якобы нашла данные о «русском вмешательстве» и о цифровых следах, которые якобы ведут к русским.

Весь доклад построен на технических данных компании «CrowdStrike Services» и оказывается, что этот доклад был полностью сфальсифицирован спецслужбами. Потому что в конгрессе Шон Генри в ответ на вопрос: «Могли бы русские гипотетически похитить данные», он говорит: «Никакой информации о следах не было в том взломе», – рассказал Марков.

Также эксперт отметил, что скорее всего данные у Демократической партии США похитил их собственный сотрудник, но ситуация была использована как клеветническая кампания против России.

«Гипотетически русские могли, как могли и китайцы, и австралийцы с канадцами. Более того, Шон Генри говорит: «Никаких доказательств внешнего взлома сервера Демократической партии не было». То есть, это то, о чём мы постоянно говорили – эти обвинения абсолютно ложные, никаких технических следов нет», – подчеркнул Марков.

«Наиболее вероятно, что данные похитил сотрудник избирательного аппарата Демократической партии, когда увидел, что истеблишмент нагло ворует голоса у Берни Сандерса и передаёт их Хиллари Клинтон, которую ненавидит абсолютное большинство технологически продвинутых молодых людей, и кто-то из них передал данные WikiLeaks.

Это доказывает то, что никакого вмешательства не было, а это сугубо клеветническая кампания», – добавил политолог.