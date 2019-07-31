Политолог рассказал о методичке сербских майданщиков

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Сербская майданная оппозиция, инициировав переговоры с властями лишь для того, чтобы обвинить своих оппонентов в неконструктивной позиции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«У этой публики есть определенного рода методичка. Одна ее часть говорит, что нужно максимально сопротивляться властям, проводить акции, быть таким «передовым отрядом пролетариата». Вторая часть этой же методички говорит, что иногда надо все-таки приглашать власти к диалогу потом орать, что из-за неконструктивной антигуманной позиции властей переговоры срываются. Мы это наблюдаем на протяжении очень многих лет. Тактика не меняется, меняются только исполнители», – сказал Гаспарян.

Несмотря на это, полагает эксперт, власть не должна игнорировать даже такую оппозицию.

«Если власти откажутся пойти на диалог, будет вонь во всех международных СМИ. Мол, это тоталитаризм, сербское правительство не хочет идти на конструктивные переговоры. Двойная история: что не сделаешь, все равно будешь виноватым. Нужно просто проявлять политическую волю и выстраивать диалог на условиях государства, а не на воплях оппозиции», – добавил политолог.