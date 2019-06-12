Политолог рассказал, откуда в украинских партсписках берутся Кивы, Столары и консулы-антисемиты

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украинское общество утратило рычаги влияния на политику, политический класс приватизировал политику и поэтому лидеры разных политических сил включают в списки своих партий кого угодно, не принимая во внимание симпатии и антипатии своих потенциальных избирателей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Кива, Столар, Суркис, Наливайченко в разных списках. О чем это говорит? О еще одной болезни украинского общества – что политикам глубоко плевать. У Медведчука или Бойко есть какие-то договорняки с Аваковым или с Кивой напрямую и они берут и включают этого человека в свой список.

И им глубоко плевать на избирателей. Точно так же там тому же Смешко – да ему плевать на избирателей. Он устроил какой-то аукцион невиданной щедрости, набрал этих людей которые вообще не соотносятся не с образом партии, из декларируемым диалогом никак, никаким боком. Ему плевать на избирателей.

Если бы была обратная, двусторонняя связь с избирателем, никакой бы Медведчук не позволил себе вписывать таких людей список», – сказал он.

Напомним, в списке Оппозиционной платформы “За жизнь” под номером 31 идет Илья Кива, в том же списке под номером 12 не менее одилзный киевский “решала” Вадим Столар, а в списках партии Игоря Смешко “Сила и честь” блогер Анатолий Шарий обнаружил одиозного антисемита, ьывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.