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15.09.2021 11:48 (Мск), Москва, Андрей Соколов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Политолог рассказал, почему нынешние выборы не отвечают запросам общества и президента

Госдуме остро не хватает новых лиц, но списки партий вновь состоят из давно знакомой...

Госдуме остро не хватает новых лиц, но списки партий вновь состоят из давно знакомой номенклатуры.

Известный российский политолог Дмитрий Евстафьев считает, что выборы содержательно и кадрово выхолощены, а решение политических вопросов подменяется борьбой электоральных технологий.

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«Избиратели все понимают. Не надо держать людей за дураков, – говорит Евстафьев. – То, что происходит в настоящее время на российской политической арене – прямой путь к делегитимизации выборов. И не на уровне внешних абстрактных оппонентов, а на уровне восприятия населением. Явно видит это и президент, на протяжении всей кампании пытавшийся вытянуть ее из технологического в содержательное русло».

Из парламентских партий запрос на новые лица и новые типажи политиков удовлетворила, пожалуй, только партия «Родина». В нынешнем созыве Госдумы она представлена одним депутатом. Он же лидер партии — Алексей Журавлев, весьма опытный боец политических дебатов и имеющий хорошую узнаваемость у поколений 45+.

В федеральном списке кандидатов компанию ему составили певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова, мастер спорта по футболу, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, экономист Михаил Хазин, политик с неплохим бэкграундом Олег Пахолков. И новая в российском медиапространстве фигура — ветеран боевых действий, Герой России Андрей Богатов.

Не желая участвовать в процессе делегитимизации выборов и выставив действительно сильных кандидатов, «Родина» столкнулась с серьезным давлением: так, в Петербурге ТИК «зарубил» почти всех кандидатов в депутаты Заксобрания, вынудив Татьяну Буланову записать открытое обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Кстати, заслуженная артистка России до сих пор пытается в суде отстоять свое право баллотироваться.

«Ситуация в Санкт-Петербурге, где местное начальство ведет себя так, как будто нет в России Конституции и Президента, у всех на устах, — продолжает Дмитрий Евстафьев. — Это может усугубить ситуацию с общественным непризнанием результатов выборов».

Есть и другие примеры. В Воронежской области «родинцам» предлагают сняться с выборов, намекая на скорое увольнение. В Свердловской области кандидатам поступают анонимные звонки с недвусмысленными намеками «Победить мы вам все равно не дадим». Тверская область и вовсе стала центром международного скандала после того, как сорвался концерт, организованный сторонником «Родины» бизнесменом Лариным. Власти запретили выступать легенде индастриал-метала Тиллю Линдеманну, а в гостиницу к исполнителю заявились полицейские. В Кирове на выборах в областной ЗакС также отказались регистрировать кандидатов. Это происходит по всей стране.

Политолог указывает на главную причину такого прессинга: «Родину» давят потому, что она – практически единственная из партий пытается следовать в фарватере линии Путина критической потребности в новых лицах.

«Все остальные – только имитируют, как КПРФ и ЛДПР, — говорит Евстафьев. — А в СР вообще не поняли, что партия – это нечто большее, нежели тусовка».

Мы проверили слова политолога. И, действительно, в списке зарегистрированных кандидатов у коммунистов — 73-летняя Светлана Савицкая, вторая в мире женщина-космонавт. Но об этих заслугах вряд ли помнят избиратели более младшего возраста. Разбавляет первую тройку 44-летний Юрий Афонин — первый зам Зюганова, благополучно занимавший думское кресло последние три созыва. Возможно, преданным избирателям его имя и известно, но расширить электоральные возможности партии за счет Афонина вряд ли удастся.

ЛДПР своего бессменного лидера (и главного «собирателя электоральных сливок») Владимира Жириновского разбавила действующим депутатом Леонидом Слуцким — политиком, благодаря которому СМИ освоили слово «харрасмент». Еще один лидер списка — 39-летний Ярослав Нилов, верный «жириновец» уже более 20 лет, также депутат Госдумы последних трех созывов.

«Эсеры» после объединения с «прилепинцами» обрели не только сложное название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», но и второй, наряду с Сергеем Мироновым, «центр тяжести» в списке — писателя Захара Прилепина. Который, к слову, в ЦИКе зарегистрирован под настоящим именем — Евгений Николаевич. Правда, ни на одной листовке, ни на одном баннере никакого Евгения Николаевича не упоминается.

«Единая Россия» при составлении предвыборного списка пошла с козырей. Глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров — не просто политические тяжеловесы, а олицетворение основного вектора политики партии. Ставки на сильную державу-лидера. Список ЕР разбавлен Денисом Проценко — главврачом образцово-показательной больницы в Коммунарке и главным борцом с пандемией коронавируса; Еленой Шмелевой — сопредседателем Центрального штаба ОНФ; Анной Кузнецовой — уполномоченной по правам ребенка в РФ. Типичный список, где представлены интересы «силовиков», бюджетников, общественников, семей с детьми.

Несмотря на давление региональных властей по стране, идея «Родины» «освежить» список новыми людьми может принести свои электоральные плоды. Тем более, что эти новые люди — действительно «новые» типажи. Футболист, у которого, помимо спортивных наград в багаже — степень кандидата педагогических наук и внятная социальная повестка. Певица, не дающая поводов перемывать ей кости в желтой прессе, в отличие от многих своих коллег по цеху, очень искренняя, живая, понятная людям.

И, наверное, самый нехарактерный для большой политики типаж — Андрей Богатов. Герой России, не увешанный наградами (хотя они есть, и в немалом количестве!). Без генеральских погон, без лишнего пафоса. Родную Белгородчину, семейный дом в Старом Осколе не променял на столичные апартаменты и, тем более, заграничную виллу. Негромким, вкрадчивым голосом говорит очень созвучные народу слова. Никого не напоминает?

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