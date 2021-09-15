Политолог рассказал, почему нынешние выборы не отвечают запросам общества и президента

15.09.2021 11:48 (Мск), Москва, Андрей Соколов

Госдуме остро не хватает новых лиц, но списки партий вновь состоят из давно знакомой номенклатуры.

Известный российский политолог Дмитрий Евстафьев считает, что выборы содержательно и кадрово выхолощены, а решение политических вопросов подменяется борьбой электоральных технологий.

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«Избиратели все понимают. Не надо держать людей за дураков, – говорит Евстафьев. – То, что происходит в настоящее время на российской политической арене – прямой путь к делегитимизации выборов. И не на уровне внешних абстрактных оппонентов, а на уровне восприятия населением. Явно видит это и президент, на протяжении всей кампании пытавшийся вытянуть ее из технологического в содержательное русло».

Из парламентских партий запрос на новые лица и новые типажи политиков удовлетворила, пожалуй, только партия «Родина». В нынешнем созыве Госдумы она представлена одним депутатом. Он же лидер партии — Алексей Журавлев, весьма опытный боец политических дебатов и имеющий хорошую узнаваемость у поколений 45+.

В федеральном списке кандидатов компанию ему составили певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова, мастер спорта по футболу, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, экономист Михаил Хазин, политик с неплохим бэкграундом Олег Пахолков. И новая в российском медиапространстве фигура — ветеран боевых действий, Герой России Андрей Богатов.

Не желая участвовать в процессе делегитимизации выборов и выставив действительно сильных кандидатов, «Родина» столкнулась с серьезным давлением: так, в Петербурге ТИК «зарубил» почти всех кандидатов в депутаты Заксобрания, вынудив Татьяну Буланову записать открытое обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Кстати, заслуженная артистка России до сих пор пытается в суде отстоять свое право баллотироваться.

«Ситуация в Санкт-Петербурге, где местное начальство ведет себя так, как будто нет в России Конституции и Президента, у всех на устах, — продолжает Дмитрий Евстафьев. — Это может усугубить ситуацию с общественным непризнанием результатов выборов».

Есть и другие примеры. В Воронежской области «родинцам» предлагают сняться с выборов, намекая на скорое увольнение. В Свердловской области кандидатам поступают анонимные звонки с недвусмысленными намеками «Победить мы вам все равно не дадим». Тверская область и вовсе стала центром международного скандала после того, как сорвался концерт, организованный сторонником «Родины» бизнесменом Лариным. Власти запретили выступать легенде индастриал-метала Тиллю Линдеманну, а в гостиницу к исполнителю заявились полицейские. В Кирове на выборах в областной ЗакС также отказались регистрировать кандидатов. Это происходит по всей стране.

Политолог указывает на главную причину такого прессинга: «Родину» давят потому, что она – практически единственная из партий пытается следовать в фарватере линии Путина критической потребности в новых лицах.

«Все остальные – только имитируют, как КПРФ и ЛДПР, — говорит Евстафьев. — А в СР вообще не поняли, что партия – это нечто большее, нежели тусовка».

Мы проверили слова политолога. И, действительно, в списке зарегистрированных кандидатов у коммунистов — 73-летняя Светлана Савицкая, вторая в мире женщина-космонавт. Но об этих заслугах вряд ли помнят избиратели более младшего возраста. Разбавляет первую тройку 44-летний Юрий Афонин — первый зам Зюганова, благополучно занимавший думское кресло последние три созыва. Возможно, преданным избирателям его имя и известно, но расширить электоральные возможности партии за счет Афонина вряд ли удастся.

ЛДПР своего бессменного лидера (и главного «собирателя электоральных сливок») Владимира Жириновского разбавила действующим депутатом Леонидом Слуцким — политиком, благодаря которому СМИ освоили слово «харрасмент». Еще один лидер списка — 39-летний Ярослав Нилов, верный «жириновец» уже более 20 лет, также депутат Госдумы последних трех созывов.

«Эсеры» после объединения с «прилепинцами» обрели не только сложное название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», но и второй, наряду с Сергеем Мироновым, «центр тяжести» в списке — писателя Захара Прилепина. Который, к слову, в ЦИКе зарегистрирован под настоящим именем — Евгений Николаевич. Правда, ни на одной листовке, ни на одном баннере никакого Евгения Николаевича не упоминается.

«Единая Россия» при составлении предвыборного списка пошла с козырей. Глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров — не просто политические тяжеловесы, а олицетворение основного вектора политики партии. Ставки на сильную державу-лидера. Список ЕР разбавлен Денисом Проценко — главврачом образцово-показательной больницы в Коммунарке и главным борцом с пандемией коронавируса; Еленой Шмелевой — сопредседателем Центрального штаба ОНФ; Анной Кузнецовой — уполномоченной по правам ребенка в РФ. Типичный список, где представлены интересы «силовиков», бюджетников, общественников, семей с детьми.

Несмотря на давление региональных властей по стране, идея «Родины» «освежить» список новыми людьми может принести свои электоральные плоды. Тем более, что эти новые люди — действительно «новые» типажи. Футболист, у которого, помимо спортивных наград в багаже — степень кандидата педагогических наук и внятная социальная повестка. Певица, не дающая поводов перемывать ей кости в желтой прессе, в отличие от многих своих коллег по цеху, очень искренняя, живая, понятная людям.

И, наверное, самый нехарактерный для большой политики типаж — Андрей Богатов. Герой России, не увешанный наградами (хотя они есть, и в немалом количестве!). Без генеральских погон, без лишнего пафоса. Родную Белгородчину, семейный дом в Старом Осколе не променял на столичные апартаменты и, тем более, заграничную виллу. Негромким, вкрадчивым голосом говорит очень созвучные народу слова. Никого не напоминает?