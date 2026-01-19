Политолог: Разведданные США для Киева как шли, так и идут. Петух Макрон врёт
Изречения президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствует о том, что Париж давно вступил в противостояние с Вашингтоном и Лондоном за «украинское наследие».
Об этом в своём видеоблоге заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«2/3 разведданных, получаемых от партнеров и союзников Украины, предоставляется Францией, и Франция (как было сказано Макроном), заменила в этом смысле США. Мягко говоря, это преувеличение. Штаты как предоставляли – так и предоставляют заметный объем важнейшей и незаменимой развединформации Украине.
Но то, что отчасти этот объем был дополнен и где-то действительно заменён французами – это правда. По крайней мере, по целеукаазниям, сопровождением перемещений вокруг линии боестолкновения и т.д., занимаются, в том числе, и французы, их спутники», – сказал Павлив.
Однако он указал на другое.
«Дело не только в том, что в рамках этой самой глобалистской помощи Украине, идущей вразрез с позицией Трампа (тем более, вразрез с позицией России), активничает Франция.
Париж, на основании долгосрочных своих аналитических исследований, своих военных аналитических центров, ввязывается в серьезную конкуренцию с Лондоном и Вашингтоном за… украинское наследство, за раздел будущей Украины», – считает политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: