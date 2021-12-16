Политолог развеял иллюзии: США используют «Минск» для давления на РФ

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Новости Украины

Соединенные Штаты не намерены способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, несмотря на регулярные заявления о необходимости выполнения Минских соглашений.

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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Он обращает внимание, что после видеоконференции президентов России и США, на которой проблемы Украины и Донбасса стали центральными, было анонсировано назначение спецпредставителей двух стран для ведения более предметных и глубоких консультаций для новых переговоров двух лидеров.

Эксперт отмечает, что здесь не стоит ожидать прорывов и сенсаций, так как позиции сторон стратегически не поменялись.

«Никого не должна вводить в заблуждение риторика американской стороны относительно всеобъемлющего выполнения Минских соглашений при поддержке «нормандского формата». Дело в том, что представители США воспринимают Минские соглашения как элемент давления на Россию, делая акцент на пунктах, вписывающихся в их план урегулирования конфликта, а по сути, создания новых условий для сдерживания Москвы. Ведь никто же не слышал, чтобы американская сторона говорила о первостепенной проблеме изменения Конституции Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, да еще и на основе консультаций с представителями этих регионов? А этот пункт является краеугольным для всеобъемлющей реализации Минских соглашений», – подчеркивает аналитик.

По его словам, схожая ситуация и по «нормандскому формату».

«Разве представители Госдепартамента говорят о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на последнем саммите глав государств, прошедшем в декабре 2019 года? Естественно, нет, так как для них ключевым является не конкретный результат, приближающий завершение конфликта, а восстановление диалоговой площадки, на которой их союзники по НАТО будут поддерживать Украину и пытаться оказывать давление на Россию», – резюмирует Денисов.