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Новости Украины

Украина может быть разделена на две части, как Северная и Южная Корея. Это будет, пожалуй, лучшим вариантом для страны в нынешних условиях, особенно если Запад будет останавливать свою помощь и начнет давление на киевский режим.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, призывавший ранее убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Романенко, при этом, Украина могла бы получить статус, подобный тому, что имеет Южная Корея и поддержку от США.

«Очевидно, что все наши соображения, ожидания, что вот-вот мы чуть ли не до Севастополя дойдем или до конца года выкинем Россию за пределы территории Донбасса или тех завоеваний, которые у них на востоке появились и на юге за последние месяцы, это, как мне кажется, проблематично будет. То есть у нас светит кампания как минимум до середины следующего года. А если кампания завершится в этом году, то стороны придут к тому, что для России будет слишком дорого дальше двигаться и затратно, а Украина, под давлением в том числе и Запада, может принять эту идею относительно Южной Кореи», – сказал эксперт.

«Для Украины это вообще не самый худший вариант, в текущей ситуации, может быть, даже самый лучший, если мы получим такой статус, как Южная Корея в американской внешней политике, статус союзника вне НАТО, огромную финансовую помощь, открытие рынков и так далее, то, в принципе, это может быть вполне приемлемый вариант. Особенно в случае, если союзники будут поднимать вопрос, что их ресурсная база ограничена и их поддержка ограничена», – заявил Романенко.