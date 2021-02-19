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19.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, Русская Весна
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Политолог: Российской элите прилетел бумеранг за 2014 год


Нынешнее обострение политической ситуации в России обусловлено тем, что российская политическая элита побоялась услышать запросы общества в 2014 году.

Об этом в эфире youtube-канала RuBaltic заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша политическая элита однажды не дослушала народ. После Крыма. Мы же очень быстро Крымскую весну свернули. Примерно к 2017 году следов не осталось от Крымской весны и восточно-украинского движения. А к 2018 году не осталось следов от крымского консенсуса.

Сейчас в нашей политической элите крымский консенсус – запретный термин. Потому что она насмерть испугалась услышать то, что могло ей сказать общество.

Этот бумеранг нам сейчас начинает возвращаться в виде элитных разборок не вполне понятных и объяснимых», – сказал Евстафьев.

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