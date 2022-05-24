Политолог-русин ответил Зеленскому: «С какого перепугу мне поляки родня?»

Новости Украины

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского об особом статусе поляков – это потеря суверенитета и ввязывание в конфликт НАТО под видом Польши.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На примере Польши и Украины – закулисные какие-то переговоры, о которых только Нарышкин заявил, от людей это было скрыто, приезд Дуды. Это протекторат классического вида, это даже не колониализм XIX века, это нацистская модель. Я напомню, у гитлеровской Германии со всеми союзниками были такие договора», – заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы поляки могли войти на территорию Украины, не втягивая при этом в конфликт НАТО.

«Для чего это делается? За этим стоят американцы – не потому что мы такие конспирологи, это ясно видно – польские войска в каком бы статусе не вошли на территорию Украины будь то фронт, будь то Луцк, будь то Ровно, наши границы, они выходят из пятого пункта устава НАТО. То есть это не территория Польши. Это пресловутая серая зона и они поляков втягивают в этот конфликт», – сказал Гигин.

Такой поворот событий возмутил украинского политолога Василия Вакарова, который считает, что для русинов, проживающих на Украине, поляки никак не могут быть роднёй, а Зеленский просто фактически сдал украинскую территорию Польше.

«Мне Зеленский нарезал другой путь. Говорит: слушай, Василий, твоя родня это поляки. Я так стою как обухом ударенный в голову. С какого перепугу мне назначают католика, который не владеет украинским языком, он может научиться, но он никогда не будет говорить на украинском. Он меня заставит говорить на польском, и он всегда будет выше, потому что мои предки, которые жили рядом с поляками или предки моей жены, которые жили под Польшей, они прекрасно знают кто такие поляки, они прекрасно знают, что такое паны, а мы для них холопы или рабы. Я десятки раз обращался к Владимиру Зеленскому у вас, я писал докладные, я просил, рекомендовал, и когда после всего этого Зеленский мне говорит, что мой родной – это поляк. Ну, прошу прощения, наши пути расходятся, с этого момента Зеленский идёт своей дорогой, а я иду своей», – возмущался Вакаров.

«Когда я вижу, что президент Украины в парламенте говорит о том, что мы отдаём часть Украины в Польшу, потому что украинцы смотрят вдумчиво и образно – что я увидел, они обнимаются, они целуются, они говорят, что они это наша родня, мы уже идём туда. Одну секунду. Когда Польша нас завоевала? Сколько мы войн проиграли полякам? С какого перепуга мы должны сейчас отдавать часть своей территории Польше? Как это может быть, что мне говорят, что с завтрашнего дня в Киеве, во Львове польские полицейские будут охранять общественный порядок, потом они выставят свою охрану», – предрёк политолог.