Политолог-русофоб: У Зеленского один спасительный шанс в Донбассе

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

У Украины нет денег на продолжение войны на Донбассе, а это значит, что ей придется идти на компромиссы, уступки и изменение Конституции.

Об этом в своем блоге пишет заочно арестованный Москвой за подстрекательство к убийствам российских журналистов украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина в этих условиях будет вынуждена принять позицию Запада, который больше не хочет финансировать боевые действия.

«Зеленский закончит войну, которую страна банкрот не может продолжать. Мы могли продолжать войну пока можем ее оплачивать. Но мы могли ее оплачивать только с помощью Запада.

Если у нас нет ресурсов ее оплачивать, а у Запада мотивов нас поддерживать, то война заканчивается в пользу того, кто оплачивает сценарий, который ему выгоден. Вот суть того, что происходит…

Возврат Донбасса любой ценой может обернуться стратегическим поражением. Никто из представителей высшей элиты не нашёл в себе смелость сказать вслух – возврат ОРДЛО на условиях автономии будет именно стратегическим поражением.

Хотя в частных разговорах это признавали. Так мы пришли в ловушку, которая ещё не захлопнулась, но явственно уже рядом», – пишет Романенко.

Политолог был в числе тех, кто недавно участвовал во встрече с замглавы Офиса президента Андреем Ермаком, где обсуждалось выполнение Минских договоренностей, так называемая «формула Штайнмайера» и «план Зеленского» по Донбассу.

«Мы услышали, что стратегия есть, но нам ее не скажут, ибо надо быть дураками, чтобы вскрываться. Согласен. Только это вообще не отвечает на вопрос, что реально собираются делать по Донбассу. И чем больше будет тактических ситуативных побед, которые будут нас подводить к возврату ОРДЛо без финансовой подушки и миротворцев, но с изменениями в Конституцию по автономии, тем яростнее будет сопротивление…

У меня сложилось впечатление, что в данном вопросе команда Зеленского не может вести спокойный диалог. Или его побаивается. Потому, по факту хотели как лучше, а получилось хуже. Потому что аргументы, что мы освободили моряков и дали им квартиры, конечно, хорошо пойдут для обывателя на плюсах, но это вообще не отвечает на вопрос, как помогут квартиры морякам, если нам втюхают ОРДЛО через изменения Конституции и мы своими руками создадим базу для гражданской войны.

У меня складывается впечатление, что в ОП надеются, что они сейчас разведут войска, обменяют всех пленных, внесут изменения в Конституцию, а потом проведёт через год выборы под присмотром импотентной ОБСЕ. А потом скажут: Ой, а выборы стандартам ОБСЕ не соответствуют.

Это крайне наивная стратегия (если это она), потому что «вдруг» ОБСЕ может сказать: «А выборы были демократичными». А дальше? Дальше мы обосрались. Я даже не говорю о том, что россияне это читают на раз-два», – добавляет Романенко.

По его мнению, сегодня для Украины был бы выгоден вариант заморозки конфликта, а не возвращения Донбасса в состав государства.

«Нам форсированный возврат крайне опасен. И надо переходить к варианту долговременного конфликта, который мы не раз описывали. Тогда будет ситуация идти по приднестровскому или кипрскому сценариям. Тоже не самый худший вариант.

А в нашей ситуации может и лучший. И я бы ещё и референдум провёл по поводу формата. На референдуме Зеленский получит любой вариант, что захочет. Только надо захотеть. И это будет очень мощный аргумент в переговорах с западом и Россией».