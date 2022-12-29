Политолог-русофоб: «Запад не хочет развала РФ. Мы должны предложить методологию»

Россия выгодна Западу как государство, которое защищало его от кочевников несколько сотен лет назад, и продолжает занимать роль барьера.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил объявленный Следкомом в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Западу невыгоден развал России, тем более, что сейчас он не видит альтернативных вариантов.

«Проблема заключается в том, что мы, уже осознав смертельную опасность со стороны России, еще должны убедить Запад в том, что мир без России будет лучше. Потому что для Запада на протяжении столетий, я подчеркиваю, столетий, и это многие у нас не понимают, Россия имела очень важный функционал – она была естественным щитом на пути у восточных кочевников в силу того, что приходила на протяжении тысячелетий из Азии в виде всяких волн гуннов, Чингисхана – этого всего, что там в Азии рождалось. Когда появилась Россия, то для Запада эта угроза прихода кочевников азиатского способа жизни, она исчезла. Россия принимала на себя эти удары, а потом впитала в себя эту всю культуру, в том числе. И возник этот евразийский колосс, который стоит до сегодняшнего момента. И для Запада поэтому место России в мировой архитектуре безопасности, оно функционально», – сказал эксперт.

«Просто хотеть убрать Россию с мировой карты, не предложив взамен, как будет решаться эта проблема, – это путь для Запада в никуда. Мы должны предложить методологию, схему управления этими пространствами, как, условно говоря, и кто будет распоряжаться ресурсами, как будут нивелироваться угрозы, как Запад должен договориться с Китаем, с кем-то еще по поводу управления этим пространством для того, чтобы, во-первых, ядерная война не произошла, потому что у России есть ядерное оружие. И даже, если она разваливается, то сразу ключевой вопрос: что происходит с ядерным оружием? Поэтому все это должны быть рабочие механизмы, они должны предлагаться», – заявил Романенко.