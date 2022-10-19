Политолог с Украины: Зеленский должен был действовать как Суровикин

Действия российских властей в Херсонской области являются примером, как следовало поступать украинской власти накануне 24 февраля.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог с Украины Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская власть заявляла: «мы знали, что будет атака, что Россия такого-то числа предпримет эти действия, но мы не хотели предупредить украинцев, потому что это вызвало бы панику, и тогда все дороги бы были забиты, мы бы не смогли атаковать, контратаковать, защищаться».

А чем занимается Хуснуллин (вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – ред.), чем занимается Суровикин (командующий СВО, генерал Сергей Суровикин – ред.)? Они говорят – пожалуйста, мы объявляем эвакуацию, уезжайте, уходите. Значит, они доверяют этим людям. Значит, эти люди – их люди. И отношение ваших властей и вашего генерала доверительны к своему населению.

Если бы Зеленский сказал, что, возможно, будет такая атака, возможно, будут бои, пожалуйста, организованно выезжайте из Харькова, Запорожья, Днепра, из Киева. Никто об этом не говорил. Единственная причина, которая была – «мы не могли объявить, потому что дороги были бы забиты». Недоверие.

Вы (россияне – ред.) сейчас, кроме военной силы (к сожалению, для меня, гражданина Украины), демонстрируете ещё принцип доверия. Как бы то ни было, но это объективная картина», – сказал Вакаров.