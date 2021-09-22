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22.09.2021 10:35 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, ЕС, Китай, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Франция
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Политолог: «Сонный Джо проснулся и осознал, что НАТО и ЕС уходят на второй план»

В отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом происходят фундаментальные сдвиги, поскольку Вашингтон уяснил...

В отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом происходят фундаментальные сдвиги, поскольку Вашингтон уяснил новую расстановку геополитических сил на планете

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«Американо-французский скандал, в который втягивается и ЕС, нельзя считать аномалией. Эта история отражает фундаментальные сдвиги, происходящие в современных трансатлантических отношениях и проявившиеся еще при президенте Трампе. Фокус геополитических интересов США смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона, где главным соперником становится Китай, в то время как значение и роль НАТО и ЕС отходят на второй план», – сказал Васильев «Коммерсанту».

«Администрации «сонного» Джо Байдена потребовалось восемь месяцев, чтобы проснуться и уяснить новую расстановку геополитических сил, которая была «по умолчанию» положена в основу американской внешней политики при администрации Трампа», – считает эксперт.

По его словам, эта доктрина начала формироваться с января 2018 года, когда разразилась американо-китайская торговая война с последующей эскалацией напряженности во взаимоотношениях двух стран.
«В этих условиях европейские союзники США по НАТО вынужденно становятся не более чем «тыловым обеспечением» передовых рубежей американо-китайского противостояния, в котором основную роль начинают играть, помимо Австралии, Япония, Южная Корея и Индия»,— резюмировал Васильев.

Напомним, что Австралия разорвала в пользу США многомиллиардный контракт  Францией на строительство подлодок. После этого Париж отозвал своих послов из США и Австралии.http://xn--https-0ye//www.politnavigator.net/nuzhny-parizhu-dengi-se-lya-vi.html

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