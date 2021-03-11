Политолог: США нанесли киберудар по России, показав её уязвимость

11.03.2021, Москва, Елена Острякова

Причина вчерашнего сбоя российских государственных Интернет-сайтов была кибератака США, хотя в Минцифре РФ это и отрицают.

Такую версию в своем телеграмм-канале озвучил политолог Марат Баширов, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нагрузили вчера Ростелеком точно амеры, и вот что вскрылось. По крайней мере, в наших спецслужбах это сейчас основная версия. Причиной стали маршрутизаторы американского производства (вроде это были маршрутизаторы компании Джунипер). Атака началась сознательно утром, чтобы эффект был заметен не только руководству страны, но и медиа, и комментаторам, и простым гражданам. И, как мы уже знаем, повестку тема захватила точно.

Силовики отмечают, что наши «западные партнеры» решили атаковать госоператора по следующим причинам: это критическая инфраструктура, при этом поражение сети для интернет-доступа не приведет к жертвам среди населения, как это могло бы быть, если бы целью выбирали объекты энергетики. Для демонстрации возможностей такой цели более чем достаточно», – написал Баширов

Он считает, что в целях предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем российские операторы должны срочно перейти на отечественное оборудование.

Бывший советник президента РФ по вопросам Интернета Герман Клименко, напротив, считает, что причиной инцидента стали внутренние проблемы «Ростелекома» – например, там могло сломаться какое-то оборудование.

«Я до сегодняшнего дня, когда все спорили, говорил, что Kremlin.ru – это незыблемая глыба. На него каждый день идут ДДОС-атаки. Как человек с 20-летним опытом, могу сказать, что из-за этого очень редко падают. Как правило – из-за внутренних проблем. Судя потому, что упали эксклюзивные сайты, что-то действительно произошло у «Ростелекома». Может, сгорело. Черный лебедь. У мироздания чудесное чувство юмора. Я уверен, что это случайность, потому что сам попадал в такие истории», – сказал Клименко в интервью youtube-каналу «Антонимы».

10 марта у россиян возникли проблемы с доступом к сайтам органов власти: Кремля, Совбеза РФ, Госдумы, Совета Федерации, правительства, МВД, СК РФ, нескольких министерств. В том числе самого Роскомнадзора и Минцифры. Помимо сбоя работы правительственных сайтов, проблемы возникли у одного из крупнейших провайдеров интернета «Ростелеком».

Минцифры РФ заявило, что проблемы с доступом к сайтам связаны со сбоем маршрутизаторов в «Ростелекоме».