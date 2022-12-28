Политолог: СВО – это не только негатив, которым «кошмарят» население

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Противники СВО специально преподносят происходящее как путь к катастрофе, хотя даже текущие результаты позволяют говорить о крупных приобретениях России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто все последствия оцениваются в исключительно негативной тональности – ну, это намеренно делается. Создаются обществу ложные объяснительные модели, которые, как правило, катастрофического характера. Тем не менее, стоит отметить, что СВО уже, например, привела к увеличению количества граждан РФ почти на 6,2 млн человек, и теперь наше население более 152 млн (это очень аккуратная оценка, потому что есть люди, которые ещё не вошли в российское гражданство, есть которые находятся на территории РФ в статусе беженцев). Число субъектов РФ выросло с 85 до 89, площадь увеличилась почти на 109 тыс. квадратных километров. Азовское море стало внутреннем морем России и полностью находится под суверенитетом государства – это помогает исключить саму возможность провокаций, аналогичных той, которая была 28 ноября 2018 года в Керченском проливе», – сказал Асафов.

Кроме того, он напомнил, что присоединение территорий позволило открыть сухопутный коридор в Крым, «вернулись исконно русские территории, освоение которых началось ещё при Петре I». Политолог добавил и то, что также Россия получила производственные мощности Донбасса.

«Индустриальное сердце исторической России вернулось и, несмотря на то, что многие промышленные предприятия перенесли производственную базу в Россию ещё начиная с 2014 года, тем не менее, достаточно серьёзный эффект будет от этой промышленности. И, конечно, то, что в наших новых регионах большое количество людей с техническим и инженерным образованием, которые были заняты или заняты в промышленности, помогут России восполнить тот дефицит промышленных кадров и, безусловно, качественно повысить потенциал рынка труда. Безусловно, всё это повлияет на развитие общества – и в культурном, и в других направлениях», – добавил эксперт.

Он также указал, что Россия получила в федеральную собственность ЗАЭС – крупнейшую в Европе станцию, и в структуре «Росатома» появился 28-й атомный город – Энергодар.

Политолог перечислил сельскохозяйственный потенциал, уже налаженные торговые маршруты. Кроме того, СВО сработала как катализатор общественно-волонтёрского движения.

Также он обратил внимание, что в подавляющем своём большинстве у парламентских и непарламентских партий появилось общее дело в плане поддержки спецоперации, несмотря на политические разногласия.

«Конечно, важнейшим считается не только включение новых регионов в сферу социальной поддержки, но и в образовательное пространство. Переход на российскую систему образования, конечно, займёт несколько лет, но мы видим, что уже есть в этом большие успехи и продвижения», – считает Асафов.