Политолог: Технологи Зеленского разводят Кремль на первый встречный шаг

10.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Определенная поддержка Владимира Зеленского у части российской медийной среды не является для России поводом, в случае его победы, идти на какие-либо уступки новой администрации президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий программы, политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский нам теоретически даёт шанс», а мне кажется, если честно, что нас тоже на это «разводят» немножко. Вот, вы знаете, говорят: «вот есть такой Порошенко, страшный монстр, смотрите на его рожу» – и точно, он страшный монстр, я сам про это говорил 150 тысяч раз.

«А вот есть Зеленский, он новый, молодой, классный, он даёт нам шанс» – слушайте, не надо России давать никаких шансов. Мы сами знаем, как нам жить, мы понимаем, как нам выстраивать свою собственную политику, а Зеленский пока ни о каких шансах не говорит.

Это тоже такая информационная технология, я с такими вещами тоже сталкивался, когда вас вынуждают сделать встречный шаг первыми, хотя на самом деле ничего не обещают.

«Вот просто мы новые и теоретически может быть вы что-то с этого будете иметь, поэтому давайте, идите сюда, уже скорее делайте шаг вперёд, делайте уступки, уже обещайте что-то, а мы, может быть…» А потом мы скажем: «Слушайте, а вас никто за язык не тянул, мы вас не звали, ничего вам не обещали, поэтому не обижайтесь». Вот на эти вещи, на эту технологию не надо вестись.

Очевидно, что как раз на это, в том числе, команда Зеленского пытается вытянуть и нас. Я пока, честно говоря, никаких очевидных признаков или сигналов со стороны команды Зеленского насчёт шансов на улучшение ситуации не вижу», – подчеркнул Михеев.

В свою очередь, экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот уверен, что Владимир Зеленский мешон в своих настойчивых попытках понравиться всем.

«В своём желании угодить всем Зеленский постепенно превращается в «говорящий инстаграм», это может с ним сыграть очень плохую шутку в результате», – считает журналист.