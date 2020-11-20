20.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Запад, Политика, Россия, Украина
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Политолог Тимошенко: К весне Украина может капитулировать и насладиться сдачей


И Запад, и Россия продолжают оказывать серьезное внешнее воздействие на Украину, но не собираются брать ее на буксир.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, считающийся близким к лидеру «Батькивщины» и экс-премьеру Юлии Тимошенко.

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«Впервые за эти годы выяснилось, что на нас влияет и Запад, и Россия. А теперь стоит вопрос, в каких формах будут взаимоотношения с Украиной как самостоятельной страной Запада и России. Но и Запад, и Россия, мне кажется, особенно Запад, не захотят иметь дело с полностью опустившейся страной, брать нас на буксир», – считает эксперт.

По его словам, Украине нужен не полностью колониальный вариант, которых сегодня нет даже в Африке, а такой, чтобы при внешнем управлении страна была хотя бы в «полуживом состоянии».

«Буквально к весне 2021 года будет ясная позиция: мы кому-то сдаемся и наслаждаемся сдачей, или в общем выбираем свой путь, но при этом работаем с разными внешними субъектами международной политики», – резюмировал Небоженко.


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