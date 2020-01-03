Политолог Тимошенко объявил о смерти «нормандского формата»

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Спешка президента Владимира Зеленского и большие надежды, связанные с «нормандским форматом», закончились тем, что Украина потеряла главную переговорную площадку с участием «агрессора».

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог и социолог Виктор Небоженко, считающийся близким к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленский, выступив инициатором встречи в «нормандском формате», хотел наскоком решить главную проблему войны и мира, однако ни одна из сторон не имела серьёзного предложения по выходу из кризиса.

«Поэтому они обсуждали вторичные вопросы разведения войск, обмена пленными, которые страшно важные. С точки зрения морали, это важное событие, но с точки зрения страны – есть обстоятельства, которые влияют больше», – подчеркнул Небоженко.

«Результат парижской встречи означает конец «нормандского формата», его смерть. Через четыре месяца они, может быть, встретятся уже не в том составе, и не будет никакого прорыва, если вообще через четыре месяца «нормандский формат» будет существовать.

Это очень плохо, что МИД об этом не думает, и Ермак об этом не думает, они все живут сегодняшним днём, как любые бизнесмены-продюсеры – есть задача, надо решать, а что там будет дальше…нет, это не политика.

В результате смерти «нормандского формата» Украина потеряла политическую площадку международных переговоров с участием агрессора», – добавил политолог.