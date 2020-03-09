09.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина
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Политолог Тимошенко радуется, что Украина станет кладбищем американской рухляди




Украина может стать местом, куда будет сдаваться старая списанная техника стран-членов НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил заявил украинский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Небоженко, если США заставят членов НАТО обновить свою технику, то старая может быть задешево продана Украине.

«Президент США сказал НАТО: «Вы тратите мало денег, мы на вас очень много денег тратим. Давайте, 2% из вашей экономики будет уходить на обновление техники». И тут Украина поняла, куда будет деваться эта обновленная техника. Ее уничтожить трудно – это же танки, самолеты, это же бронь, это сложнейшая вещь.

Вы же не знаете, сколько денег Запад потратил на уничтожение ракетной техники и атомных структур в Украине. Это все могло пойти сейчас к Украине. Так оно и будет – если США в рамках НАТО заставит страны НАТО заниматься перевооружением, мы получим огромное количество дешевой техники, которая нам так нужна. Даже хотя бы в этом смысле нам нужно стремиться к НАТО», – заявил Небоженко.

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